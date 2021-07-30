В Украине впервые за 30 лет появилась стратегия внешнеполитической деятельности

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Подобный документ появился впервые.

Об этом сообщаил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности», — отметил он.

По его словам, ранее из-за отсутствия стратегии Украина проходила через «шатания с одной стороны в другую».

В документе определена цель внешней политики — утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Стратегия также определяет шесть приоритетных направлений:

Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Противодействие агрессивной политики Российской Федерации.

Курс на членство в ЕС и НАТО.

Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций.

Защита прав и интересов граждан Украины за границей.

Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

В общей сложности в стратегии более 250 пунктов. Но они сводятся к тому, что Украина позиционирует себя как активного участника международной политики; формирует архитектуру безопасности в регионе и мире; является страной новых экономических возможностей.