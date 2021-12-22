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Зеленский ограничил перечень лиц, имеющих право выступать с официальными заявлениями по внешней политике

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Зеленский ограничил перечень лиц, имеющих право выступать с официальными заявлениями по внешней политике

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий усиление координации деятельности государственных органов в сфере внешних отношений, в частности, ограничивающий право представителей власти выступать с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики.

Соответствующий документ № 671/2021 обнародован на сайте главы государства в среду.

«Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины», — говорится в указе.

В нем уточняется, что государственные органы при осуществлении внешних связей согласовывают с министерством иностранных дел подготовку иностранных визитов руководителей госорганов и визитов иностранных официальных делегаций в Украину, а также официальные заявления, комментарии по реализации государственной политики в сфере внешних отношений, инициативы международного характера.

«Выступления должностных лиц с такими заявлениями, комментариями, инициативами производятся исключительно в пределах их компетенции по соответствующим поручениям президента Украины, премьер-министра Украины или министра иностранных дел Украины», — уточняется в документе.

Кроме того, госорганы должны согласовывать с МИД инициативы по приобретению Украиной членства в международных организациях, подготовку международных двусторонних или многосторонних документов, предложения по кандидатурам для назначения представителями Украины в органах международных организаций, выдвижение для избрания на руководящие должности в международных организациях, кроме случаев, установленных законодательством, если подбор кандидатур осуществляется по результатам конкурса.

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В свою очередь, министерство иностранных дел предоставляет официальные разъяснения относительно внешнеполитического курса Украины, обеспечивает координацию деятельности государственных органов в сфере внешних отношений, осуществляет общий надзор за исполнением международных договоров Украины, оказывает методическую, консультационную, информационную помощь государственным органам по соответствующим вопросам.

«Официальную переписку с внешнеполитическими ведомствами иностранных государств осуществляет исключительно министерство иностранных дел Украины», — подчеркивается в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

МИД, внешняя политика, Владимир Зеленский
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