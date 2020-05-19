Депутаты «Слуги народа» просят Зеленского провести праймериз при определении кандидатов в мэры

Народные депутаты из фракции «Слуга Народа» подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой определить правила и убедить руководство партии Слуга Народа провести внутрипартийные праймериз для отбора кандидатов в мэры всех крупных городов, имеющих стратегическое значение для страны.

Соответствующее обращение с подписями 131 народного избранника выложил в Фейсбук депутат Александр Куницкий.

По мнению нардепов, партия должна обеспечить и провести праймериз, на которых сказать свое слово смогут все избиратели.

«Убеждены, что именно так и только так партия Слуга народа может выдвинуть профессиональных, сильных кандидатов на должности городских голов. Определить тех людей, которые будут иметь реальные шансы победить коррупционеров, которые годами делают вид будто они управляют городами, а на самом деле — обворовывают свои общины», — написал Куницкий.