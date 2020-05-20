Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Говоря о намерении «найти выход из ситуации» по урегулированию конфликта на Донбассе, Зеленский упомянул и необходимость договариваться с Москвой.
«Даю себе еще несколько месяцев, чтобы все-таки „додавить“ и мы могли найти дипломатический выход из этой ситуации по минским договоренностям, — сказал он. — Я не хотел бы использовать план „Б“ и „С“. Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры Зеленского и Путина, я уверен, что мы должны это делать», — сказал он в среду на пресс-конференции по случаю первой годовщины пребывания в должности главы государства.
Комментируя перспективы саммита в «нормандском формате», Зеленский также особо отметил необходимость контактов с руководством РФ. «Что касается президента России, мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними разговаривать, должны договариваться», — сказал он.
Первый разговор Путина и Зеленского по телефону состоялся 11 июля 2019 года, спустя полтора месяца после вступления Зеленского в должность президента. Позже лидеры еще несколько раз общались по телефону. Их первая очная встреча прошла 9 декабря на саммите «нормандской четверки» в Париже. Тогда было договорено вновь встретиться в «нормандском формате» в апреле, но новый саммит пока так и не состоялся.
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