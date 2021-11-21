На Майдане растянули баннер против Зеленского и Ермака

На Майдане Независимости собираться участники шествия, которые пройдут маршем до часовни на аллее Героев Небесной Сотни, чтобы почтить память погибших во времена Майдана 2014.

Как сообщает Страна, в марше принимает участие большое число сторонников экс-президента Петра Порошенко, которые хотят направиться к Офису президента.

Участники марша растянули уже большой баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство».