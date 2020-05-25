В Ровенской области в доме-интернате для престарелых уже 28 случаев COVID-19

В Здолбуновском доме-интернате для граждан преклонного возраста и инвалидов количество заболевших коронавирусом возросло до 28, зафиксирован один летальный случай, сообщает пресс-служба Ровенской областной государственной администрации (ОГА).

«Со времени вспышки в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов сделано почти 300 ПЦР-тестов. COVID-19 зафиксирован у 28 человек (11 персонал и 17 подопечных), умерла 72-летняя женщина. В интернате действует КПП, в заведении работают вахтовым методом», — сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что решение по расследованию вспышки в доме-интернате будет принято в среду, 27 мая.

Как сообщалось, 21 мая глава ОГА Виталий Коваль подписал распоряжении о создании комиссии с целью служебного расследования вспышки заболевания в учреждении. По состоянию на 23 мая в доме-интернате было 24 инфицированных коронавирусом (8 сотрудников и 16 подопечных). На въезде\выезде в учреждение был установлен контрольно-пропускной пункт.