В Ровенской области решили не смягчать карантин

В Ровненской области не планируется ослабление карантинных ограничений в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

«Такое решение приняла сегодня областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в соответствии с эпидситуацией в области. За минувшие сутки в Ровненской области зафиксировали 66 случаев на COVID-19. Это антирекорд для области», — написал он на своей странице в Facebook в четверг.

По данным Коваля, была обнаружена вспышка коронавируса в Здолбуновском доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов. В учреждении подтверждены 12 случаев — 6 сотрудников и 6 подопечных — из них 8 госпитализированы.

«Интернат закрыт для посетителей. Контактные лица обследуются. Для локализации вспышки проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия», — сообщил Коваль.

«Подчеркиваю, в связи с продолжением карантина, ограничения, которые действовали до сих пор, остаются. Если в течение последних 7 дней на территории области будет зафиксировано не более 150 случаев заболеваемости населения коронавирусом, областная комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение», — подчеркнул он.