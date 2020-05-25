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Прокуратура Нидерландов может приобщить к делу MH17 опубликованные в СМИ заявления Гиркина

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Прокуратура Нидерландов может приобщить к делу MH17 опубликованные в СМИ заявления Гиркина

Прокуратура Нидерландов может приобщить к делу о катастрофе Boeing в Донбассе сделанные в СМИ заявления одного из обвиняемых, бывшего лидера боевиков так называемой ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова). Об этом в сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Брехтье ван де Мосдейк.

«Интервью могут быть добавлены в дело, которое очень большое и содержит самые разнообразные документы», — отметил она. «Однако пока не ясно, будут ли определенные интервью Гиркина использованы в качестве подтверждающих доказательств, — подчеркнула ван де Мосдейк. — Я не могу сказать это сейчас».

Ранее Гиркин заявил британской газете The Times, что ощущает «моральную ответственность» за гибель пассажиров рейса МН17, потерпевшего крушение на Донбассе в 2014 году.

Пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, в результате катастрофы погибли 298 человек — граждане десяти государств. Для расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Их обвиняют в том, что они занимались доставкой зенитной установки «Бук», из которой был сбит Boeing, в Украину с территории России.

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Судебный процесс над ними начался 9 марта в Нидерландах. Вместе с Гиркиным по делу проходят еще три человека, его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют российское гражданство, а Харченко является украинцем. Интересы Пулатова в суде представляет группа из российского и двух голландских адвокатов, процесс над остальными обвиняемыми проходит заочно.

Игорь Гиркин, MH-17
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