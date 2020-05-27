США больше не считают Гонконг автономным регионом

Гонконг более не пользуется автономией по отношению к властям КНР, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
«Сегодня я сообщил в Конгресс, что Гонконг более не пользуется автономией в отношении Китая, если учитывать факты с места событий. США — вместе с людьми Гонконга», — написал он в Twitter.
В заявлении госсекретаря, размещенном на сайте госдепа, уточняется, что Гонконг впредь не может рассчитывать на прежний особый подход США к этому региону, который Вашингтон применял к нему по американским законам до июля 1997 года, когда Гонконг вернулся под суверенитет Китая, и впоследствии.
Помпео указал на намерение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в одностороннем порядке принять законопроект о безопасности Гонконга.
«Разрушительное решение Пекина — лишь один из шагов в серии мер, которые подрывают автономию и свободы Гонконга и собственные обещания Китая в адрес людей Гонконга, (предусмотренные — Ред.) Объединённой китайско-британской декларацией по вопросу передачи Гонконга — международным договором, заверенным ООН», — отметил Помпео.
На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий «механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности» в Гонконге.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать «стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге».
Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже до конца этой недели может принять новые меры в отношении Китая в связи с Гонконгом.
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