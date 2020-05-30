В ФК «Карпаты» вспышка коронавируса, матч с «Мариуполем» не состоится

ФК «Карпаты» сообщили о заражении коронавирусом футболистов и персонала львовского клуба.

«Тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала „Карпат“. Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют. Руководство УАФ и УПЛ были оперативно оповещены о ситуации в лагере команды», — говорится в заявлении на официальном сайте львовян.

Таким образом, поединок 24-го тура УПЛ «Карпаты» — «Мариуполь», который должен был состояться завтра, 31 мая, отменен. Премьер-лига уже подтвердила данную информацию.

Напомним, 17 марта в связи с пандемией коронавируса в Украине были приостановлены все футбольные соревнования. Сезон возобновится сегодня, 30 мая.