Арахамия задекларировал квартиру в Киеве, сотни тысяч долларов наличных и 9 млн доходов

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия задекларировал 9,1 млн гривен доходов, 8 млн гривен, 250 тыс. долларов и 100 тыс. евро налички в совместной собственности с супругой Викторией, а также $650 тыс., €100 тыс. в своей собственности наличными.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Среди доходов 4,7 млн гривен составил доход от предпринимательской деятельности, 3,3 млн гривен — доход от отчуждения недвижимого имущества, 870 тыс. гривен — доход от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг), 157 тыс. гривен — заработная плата на основном месте работы депутатом Рады, 22,3 тыс. гривен — материальное благо по оплате расходов на участие в обучении в политической партии «Слуга Народа», 18,1 тыс. гривен — доход от предоставления имущества в аренду, 9,1 тыс. гривен — доход с процентов банка.

Доход супруги Виктории за 2019 год составил 1,383 млн гривен: 1,257 млн — от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг), 99,7 тыс. — от предоставления имущества в аренду, 24 тыс. — выплаты от социального фонда, 2,5 тыс. — соцпомощь при рождении ребенка.

Кроме этого, у Арахамии размещены на банковских счетах 26,3 тыс. долларов и 300 тыс. гривен, а у его супруги — 8 тыс. гривен.

Также Арахамия в 2019 году одолжил третьим лицам 698 тыс. гривен.

На Арахамию оформлена квартира в Киеве площадью 70,5 кв. м, купленная в 2016 году, стоимостью 783 тыс. гривен, дачный дом в Киевской области (Вита-Почтовая) площадью 295,7 кв.м, купленный в 2019 году за 983 тыс. гривен, там же на него оформлены земельные участки общей площадью 1186 кв. м, купленные в 2016 и 2017 годах общей суммой в 304 тыс. гривен.

Также он владеет в общей собственности (50%) 2 нежилыми помещениями в Николаеве: одно площадью 400,1 кв.м, купленное в 2007 году за 850 тыс. гривен, другое площадью 231 кв.м, купленное в 2010 году за 140,7 тыс. гривен.

Арахамия субарендует с 2018 года нежилое помещение в Киеве площадью 299,9 кв.м, стоимость не указана, а также имеет право на бесплатное пользование с 2013 года на квартиру в Николаеве площадью 67,6 кв.м стоимостью 148,6 тыс. гривен.

На супругу оформлена квартира в Киеве площадью 52,2 кв. м, купленная в 2017 году, стоимостью 1 млн гривен, квартира в Киеве площадью 50,5 кв. м, купленная в 2017 году за 957 тыс. гривен, еще одна квартира в Киеве площадью 50,2 кв. м, купленная в 2017 году за 948 тыс. гривен, также на нее оформлен земельный участок во Львовской области площадью 720 кв. м, купленный в 2014 году за 195 тыс. гривен, и жилой дом в Николаевской области площадью 58,6 кв. м, купленный в 2010 году за 49,2 тыс. гривен.

Его сын Давид владеет квартирой в Николаеве площадью 153,2 кв.м, купленной в 2009 году, стоимость не указана.

У супруги Виктории есть автомобиль MERCEDES-BENZ GLS350 2016 года выпуска, купленная в 2019 году за 1,071 млн гривен.

Согласно декларации, у Арахамии есть наручные часы брендов Ulisse Nardin, Breitling, Rolex, Breguet, у его жены ювелирный набор Cartier, браслет, подвеска, кольцо (все — Bvlgari), серёжки и кольцо (все — Chopard), наручные часы Rolex и Cartier.

Супруга Арахамии является бенефициаром Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Global Bay Venture Limited».