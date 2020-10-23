Трамп рассчитывает, что вакцина от коронавируса появится в течение несколько недель

Президент США Дональд Трамп считает, что вакцина против нового типа коронавируса может быть доступна в течение нескольких недель.
«У нас есть вакцина на подходе, она готова, об этом будет объявлено в течение нескольких недель», — сказал Трамп в ходе дебатов.
На уточняющий вопрос ведущей, есть ли гарантия, что вакцина будет готова, президент США отметил, что гарантии нет.
«Существует хорошая возможность, что вакцина появится к концу года», — отметил он.
Трамп пообещал, что коронавирус уйдет. «Он уйдет, как я уже сказал. Мы уже преодолели пик, пик пройден. Вирус уходит», — подчеркнул президент США.
Однако оппонент Трампа Джо Байден предупредил, что худшее в ситуации с коронавирусом может быть еще впереди. По его словам, страна вот-вот «войдет в темную зиму», а у Трампа «нет четкого плана, и нет никакой перспективы, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года».
Байден отметил, что если он будет избран, то, в первую очередь, будет поощрять ношение масок, а также разработает национальные стандарты для безопасного открытия школ, предприятий.
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