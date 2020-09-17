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Трамп назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в США

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Трамп назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в США

Американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что широкое распределение вакцины против коронавируса COVID-19 среди населения США начнется в октябре. Об этом сообщает CNBC.

«Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре», — сказал он.

Трамп уточнил, что это произойдет «в середине октября, может, немного позднее», а затем добавил, что при неудачном развитии событий вакцину в США придется подождать чуть дольше. «В ноябре или в крайнем случае в декабре», — сказал глава государства.

Комментируя слова директора федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США Роберта Редфилда, который заявил о том, что вакцина от COVID-19 будет общедоступна в стране, вероятнее всего, лишь во второй половине 2021 года, Трамп назвал эту информацию ошибочной.

«Я думаю, он ошибся, когда сказал это. Это просто неверная информация. Я позвонил ему, и он мне этого не сказал», — отметил президент, добавив, что у него сложилось впечатление, что Редфилд «не понимает того, что сказал».

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Власти США выделили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета в Великобритании. Также Белый дом направил на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн — фармацевтической компании Johnson & Johnson. Созданием вакцины от COVID-19 в США также занимаются компании Merck и Pfizer.

Дональд Трамп, вакцина, коронавирус
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