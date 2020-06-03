Войти
Зеленский хочет переложить на ВУЗы решение проблемы кадрового голода
официально
Зеленский хочет переложить на ВУЗы решение проблемы кадрового голода
Трамп сообщил о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса
резонанс
Трамп сообщил о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине резко увеличилось количество новых случаев Covid-19

133
В Украине резко увеличилось количество новых случаев Covid-19

483 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро среды, 8 человек из числа ранее заболевших скончались, 362 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 328 новых случаях инфицирования Covid-19 за предшествовавшие сутки, 1 июня — о 340 новых случаях, 31 мая — о 468 новых заболевших, 30 мая — о 393 инфицированных.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1050 случаев;
Волынская область — 959 случаев;
Днепропетровская область — 950 случаев;
Донецкая область — 166 случаев;
Житомирская область — 780 случаев;
Закарпатская область — 1236 случаев;
Запорожская область — 463 случая;
Ивано-Франковская область — 1465 случаев;
Кировоградская область — 523 случая;
г. Киев — 3133 случая;
Киевская область — 1652 случая;
Львовская область — 1830 случаев;
Луганская область — 49 случаев;
Николаевская область — 295 случаев;
Одесская область — 913 случаев;
Полтавская область — 272 случая;
Ровенская область — 1873 случая;
Сумская область — 174 случая;
Тернопольская область — 1200 случаев;
Харьковская область — 1131 случай;
Херсонская область — 179 случаев;
Хмельницкая область — 469 случаев;
Черновицкая область — 3442 случая;
Черкасская область — 416 случаев;
Черниговская область — 203 случая.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду утром, количество инфицированных нарастающим итогом составило 24 823 человека, 10 440 выздоровели, 735 умерли.

Читайте также: Вторая страна в Европе объявила о полной победе над коронавирусом

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 648 человек, что на 113 больше, чем днем ранее.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 3 июня 2020
Вторник, 2 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что стоит за обвалом промышленного производства в Украине

Если в большинстве других стран мира падение промышленности началось лишь с марта, то в Украине - продолжается уже седьмой месяц подряд. Кризис с коронавирусом только ускорил падение, однако тренд активной деиндустрализации экономики берет свое начало еще с конца 2018 года.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016