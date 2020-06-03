В Украине резко увеличилось количество новых случаев Covid-19

483 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро среды, 8 человек из числа ранее заболевших скончались, 362 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 328 новых случаях инфицирования Covid-19 за предшествовавшие сутки, 1 июня — о 340 новых случаях, 31 мая — о 468 новых заболевших, 30 мая — о 393 инфицированных.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 1050 случаев;
Волынская область — 959 случаев;
Днепропетровская область — 950 случаев;
Донецкая область — 166 случаев;
Житомирская область — 780 случаев;
Закарпатская область — 1236 случаев;
Запорожская область — 463 случая;
Ивано-Франковская область — 1465 случаев;
Кировоградская область — 523 случая;
г. Киев — 3133 случая;
Киевская область — 1652 случая;
Львовская область — 1830 случаев;
Луганская область — 49 случаев;
Николаевская область — 295 случаев;
Одесская область — 913 случаев;
Полтавская область — 272 случая;
Ровенская область — 1873 случая;
Сумская область — 174 случая;
Тернопольская область — 1200 случаев;
Харьковская область — 1131 случай;
Херсонская область — 179 случаев;
Хмельницкая область — 469 случаев;
Черновицкая область — 3442 случая;
Черкасская область — 416 случаев;
Черниговская область — 203 случая.
Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду утром, количество инфицированных нарастающим итогом составило 24 823 человека, 10 440 выздоровели, 735 умерли.
Сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 648 человек, что на 113 больше, чем днем ранее.
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