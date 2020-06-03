В Украине резко увеличилось количество новых случаев Covid-19

483 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро среды, 8 человек из числа ранее заболевших скончались, 362 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 328 новых случаях инфицирования Covid-19 за предшествовавшие сутки, 1 июня — о 340 новых случаях, 31 мая — о 468 новых заболевших, 30 мая — о 393 инфицированных.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1050 случаев;

Волынская область — 959 случаев;

Днепропетровская область — 950 случаев;

Донецкая область — 166 случаев;

Житомирская область — 780 случаев;

Закарпатская область — 1236 случаев;

Запорожская область — 463 случая;

Ивано-Франковская область — 1465 случаев;

Кировоградская область — 523 случая;

г. Киев — 3133 случая;

Киевская область — 1652 случая;

Львовская область — 1830 случаев;

Луганская область — 49 случаев;

Николаевская область — 295 случаев;

Одесская область — 913 случаев;

Полтавская область — 272 случая;

Ровенская область — 1873 случая;

Сумская область — 174 случая;

Тернопольская область — 1200 случаев;

Харьковская область — 1131 случай;

Херсонская область — 179 случаев;

Хмельницкая область — 469 случаев;

Черновицкая область — 3442 случая;

Черкасская область — 416 случаев;

Черниговская область — 203 случая.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду утром, количество инфицированных нарастающим итогом составило 24 823 человека, 10 440 выздоровели, 735 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 648 человек, что на 113 больше, чем днем ранее.