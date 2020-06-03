Вторая страна в Европе объявила о полной победе над коронавирусом

Институт общественного здравоохранения заявил, что в течение 28 дней не выявлено новых случаев заражения коронавирусом в стране. В связи с этим, Черногория во вторник, 2 июня, объявила о прекращении эпидемии коронавируса, передает «Радио Свобода».

«Мы должны помнить, что вирус все еще рядом с нами. Данные системы надзора ВОЗ показывают, что существует большое число необнаруженных случаев инфицированных людей. Поэтому ВОЗ рекомендует продолжать активно проверять граждан», — заявила руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Черногории Мина Брайович.

По ее словам, Черногория должна продолжать соблюдать меры безопасности, поскольку мир все еще находится в состоянии пандемии.

Напомним, за все время пандемии коронавируса в Черногории было зафиксировано 324 случая COVID-19, из них девять — летальных случаев.

15 мая Словения стала первой европейской страной, которая объявила о прекращении эпидемии коронавируса. Такое решение было принято после того, как власти подтверждали в течение последних двух недель менее семи новых случаев COVID-19.