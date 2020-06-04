В Украине за сутки зафиксировано почти 600 новых случаев COVID-19

По данным ЦОЗ, на 4 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 25411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11042 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случаев. Всего проведено 392 316 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1077 случаев;

Волынская область — 986 случаев;

Днепропетровская область — 957 случаев;

Донецкая область — 174 случая;

Житомирская область — 833 случая;

Закарпатская область — 1257 случаев;

Запорожская область — 469 случаев;

Ивано-Франковская область — 1491 случай;

Кировоградская область — 526 случаев;

г. Киев — 3210 случаев;

Киевская область — 1673 случая;

Львовская область — 1915 случаев;

Луганская область — 51 случай;

Николаевская область — 295 случаев;

Одесская область — 933 случая;

Полтавская область — 272 случая;

Ровенская область — 1905 случаев;

Сумская область — 177 случаев;

Тернопольская область — 1220 случаев;

Харьковская область — 1166 случаев;

Херсонская область — 179 случаев;

Хмельницкая область — 497 случаев;

Черновицкая область — 3481 случай;

Черкасская область — 429 случаев;

Черниговская область — 238 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 июня в Центр поступило 1162 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 62300 сообщений о подозрении на COVID-19.