В Украине за сутки зафиксировано почти 600 новых случаев COVID-19

По данным ЦОЗ, на 4 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 25411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11042 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случаев. Всего проведено 392 316 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 1077 случаев;
Волынская область — 986 случаев;
Днепропетровская область — 957 случаев;
Донецкая область — 174 случая;
Житомирская область — 833 случая;
Закарпатская область — 1257 случаев;
Запорожская область — 469 случаев;
Ивано-Франковская область — 1491 случай;
Кировоградская область — 526 случаев;
г. Киев — 3210 случаев;
Киевская область — 1673 случая;
Львовская область — 1915 случаев;
Луганская область — 51 случай;
Николаевская область — 295 случаев;
Одесская область — 933 случая;
Полтавская область — 272 случая;
Ровенская область — 1905 случаев;
Сумская область — 177 случаев;
Тернопольская область — 1220 случаев;
Харьковская область — 1166 случаев;
Херсонская область — 179 случаев;
Хмельницкая область — 497 случаев;
Черновицкая область — 3481 случай;
Черкасская область — 429 случаев;
Черниговская область — 238 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 июня в Центр поступило 1162 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 62300 сообщений о подозрении на COVID-19.
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