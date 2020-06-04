Рада дала старт введению в Украине электронного голосования

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3485 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства». За документ проголосовали 292 депутата.

Документом предусмотрено проведение внеочередных, промежуточных, первых, дополнительных местных выборов дважды в год. В частности, такие выборы предлагается проводить в последнее воскресенье марта и октября.

При этом в год проведения очередных местных выборов все выборы предлагается проводить раз в год — последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и сельских, поселковых, городских голов, избранных на последних очередных местных выборах;

Также документом предлагается ввести возможность параллельного использования инновационных технологий в избирательном процессе. Речь идет о голосовании на участке с помощью технических и программных средств, о подсчете голосов избирателей с помощью технических средств. Также с использованием информационно-аналитической системы предлагается составлять протоколы о подсчете голосов, итоги и результаты голосования.

Законопроект предлагает разрешить подавать в режиме онлайн документы для регистрации кандидатов, их доверенных лиц, официальных наблюдателей. Также в электронной форме предлагают разрешить внесение представлений о кандидатах для включения в состав избирательных комиссий, их замены, а также представлять в избирательные комиссии жалоб и финансовой отчетности о поступлении и использовании средств избирательных фондов.

В проекте закона говорится о выделении организационной составляющей полномочий избирательных комиссий, возложив на территориальные представительства Центризбиркома функции по организационному, финансовому и материально-техническому обеспечению деятельности избирательных комиссий нижнего уровня. При этом полномочия по принятию решений, осуществления полномочий коллегиального органа безусловно остается за избирательными комиссиями.

Документ предлагает внести в Избирательный кодекс нормы о последствиях для избирательного процесса в случае введения военного или чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях;

Также документ предусматривает:

— внедрение механизмов борьбы с «двойниками»;

— совершенствование порядка формирования и функционирования избирательных комиссий;

— конкретизацию отдельных положений, касающихся выдвижения и регистрации кандидатов на местных выборах.

Кроме того, предлагается внести изменения относительно:

— согласования количества избирательных регионов и максимального количества кандидатов, которые могут быть выдвинуты в каждом из них;

— учета голосов избирателей заграничного избирательного округа при распределении депутатских мандатов по общегосударственным партийным спискам;

Документ предлагает сортировать сроки назначения различных видов местных выборов и объявления избирательных процессов; усовершенствовать регламентацию территориальной организации местных выборов; устранить несогласованности в порядке формирования состава территориальных избирательных комиссий и увеличения сроков их формирования за пределами избирательного процесса.

В законопроекте также говорится об упрощении требований относительно документов, которые подаются в избирательные комиссии для получения статуса соответствующего субъекта избирательного процесса, члена избирательной комиссии.

Проект закона предлагает:

— конкретизировать отдельные положения, касающиеся выдвижения и регистрации кандидатов на местных выборах;

— предоставить правовую определенность вопросу одновременного выдвижения кандидатов на соответствующих местных выборах;

— усовершенствовать механизмы отказа в регистрации кандидатов;

— унифицировать и усовершенствовать порядок изготовления и передачи избирательных бюллетеней;

— унифицировать и четко регламентировать процесс транспортировки избирательной документации;

— устранить пробелы и несогласованности в части подсчета голосов избирателей, установления итогов голосования и результатов выборов.

Напомним, местные выборы запланированы на осень этого года.