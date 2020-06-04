Уже восемь областей Украины не готовы к послаблению карантина

Эпидемическая ситуация в ряде областей Украины не позволяет перейти к послаблению карантина с 5 июня, следует из обнародованных в четверг данных на сайте Министерства здравоохранения.
Восемь областей — Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Ровенская, Черновицкая области, а также Киев не отвечают показателям, необходимым для снятия карантинных ограничений.
В Киеве, в частности, показатель инцидентности превышает установленный и составляет 14,05 на 100 тыс. населения при необходимых 12, вместе с тем показатели загруженности коек, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 (39,84%), и охвата тестированием (58,92 на 100 тыс. населения) соответствуют установленным критериям.
Показатель инцидентности в Волынской, Львовской областях и Киеве третий день подряд превышает установленный — в таком случае, согласно постановлению Кабмина, региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) обязаны собраться на внеочередное заседание для отмены ослабления некоторых карантинных ограничений.
Наибольшие показатели инцидентности в Черновицкой (31,07), Ривненской (27,5), Львовской (16,01), Житомирской (13,25) и Волынской (13,09) областях.
Наименьшее количество тестирований в Донецкой (9,00), Днепропетровской (10,25) и Луганской (11,91) областях при установленной норме более 12 исследований на 100 тыс. населения.
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