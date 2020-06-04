Эксперты предрекают возвращение более жесткого карантина уже в июне

Возвращение более жесткого карантина вероятно уже в июне, поскольку Украина сейчас идет по «желтому» и «черному» сценариях.
Об этом свидетельствуют данные эпидемиологической модели, которую разработала Киевская Школа Экономики (KSE).
«Распространение заболеваемости COVID-19 в Украине соответствует „желтому“ и „черному“ сценариях с умеренной или отсутствующей сезонностью. Зеленый сценарий с сильной сезонностью пока не наблюдается. В то же время, мир может войти в новый пик заболеваемости, не выйдя из предыдущего, ведь сезонность в разных странах не совпадает во времени», — говорится в сообщении.
«Вероятность возвращения более жесткого карантина — высокая. Действительно ли карантин вернется — будет зависеть от решений правительства. Однако людям и бизнесу стоит готовиться к этому уже сегодня», — заявил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов во время онлайн-презентации эпидмодели KSE в четверг.
По данным модели, общее количество случаев на данный момент составляет около 100,000 человек vs. 25,000 официально подтвержденных. Украина фиксирует новые случаи сопоставимо с Китаем в его период вспышки заболевания — 31%.
По желтым и черным сценариям прогнозируется от 2,000 до 7,500 умерших по состоянию на конец 2020 года.
В то же время KSE обнародовала свои рекомендации.
В частности, она рекомендует:
Модель включает 3 типа сценариев: сценарий 1 «желтый» (средний, умеренная сезонность), сценарий 2 «черный» (отрицательный, сезонность отсутствует), сценарий 3 «зеленый» (оптимистический, значительная сезонность).
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