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Эксперты предрекают возвращение более жесткого карантина уже в июне

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Эксперты предрекают возвращение более жесткого карантина уже в июне

Возвращение более жесткого карантина вероятно уже в июне, поскольку Украина сейчас идет по «желтому» и «черному» сценариях.

Об этом свидетельствуют данные эпидемиологической модели, которую разработала Киевская Школа Экономики (KSE).

«Распространение заболеваемости COVID-19 в Украине соответствует „желтому“ и „черному“ сценариях с умеренной или отсутствующей сезонностью. Зеленый сценарий с сильной сезонностью пока не наблюдается. В то же время, мир может войти в новый пик заболеваемости, не выйдя из предыдущего, ведь сезонность в разных странах не совпадает во времени», — говорится в сообщении.

«Вероятность возвращения более жесткого карантина — высокая. Действительно ли карантин вернется — будет зависеть от решений правительства. Однако людям и бизнесу стоит готовиться к этому уже сегодня», — заявил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов во время онлайн-презентации эпидмодели KSE в четверг.

По данным модели, общее количество случаев на данный момент составляет около 100,000 человек vs. 25,000 официально подтвержденных. Украина фиксирует новые случаи сопоставимо с Китаем в его период вспышки заболевания — 31%.

По желтым и черным сценариям прогнозируется от 2,000 до 7,500 умерших по состоянию на конец 2020 года.

В то же время KSE обнародовала свои рекомендации.

В частности, она рекомендует:

  • уменьшить текущее значение метрики инцидентности (общее количество случаев за последние 7 дней) на 30%: 8 вместо 12 человек на 100,000 населения. Это, по словам экономистов Школы, позволит уменьшить смертность на четверть по сопоставимому ослаблению карантинных мероприятий.
  • к существующим метрикам ослабления/возврату карантинных мероприятий рекомендуют добавить показатель отслеживания динамики и втрое снизить минимальный период между возвратами этапов карантинных мероприятий. Это позволит своевременно реагировать на вспышки заболеваемости.
  • при зеленом сценарии, в начале новой волны заболеваемости осенью рекомендуется вводить карантин сразу в полном объеме из-за стремительного роста новых кейсов после большой сдерживающей сезонности. Текущие метрики карантинных мероприятий являются недостаточно «быстрыми» для своевременного сдерживания стремительного распространения заболеваемости.

Модель включает 3 типа сценариев: сценарий 1 «желтый» (средний, умеренная сезонность), сценарий 2 «черный» (отрицательный, сезонность отсутствует), сценарий 3 «зеленый» (оптимистический, значительная сезонность).

карантин, коронавирус
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