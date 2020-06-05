Нардеп призвал отреагировать на предложения ЛДНР по статусу Донбасса

Власти Украины должны рассмотреть закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы придать динамику Минскому процессу. Такое убеждение высказал нардеп, член фракции «Слуга народа» Сергей Литвиненко.
«Еще в декабре, в Париже, президент Зеленский подтверждал, что закон „О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей“, существует как временный, и мы уже трижды продлевали его действие», — подчеркнул он.
При этом нардеп отметил, что даже представители самопровозглашенных «Л/ДНР» уже направили в Трехстороннюю контактную группу свой вариант законопроекта об особом статусе.
«А мы же дальше продления сроков никак не можем сдвинуться с места. Давайте уже хоть как-то отреагируем на их предложения или внесем и рассмотрим свой законопроект и в целом придадим хоть какую-то динамику Минским переговорам и переговорам в «нормандском формате», — призвал Литвиненко.
Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в формате видеоконференции в апреле украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины.
9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.
По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016