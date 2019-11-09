Большинство жителей ЛДНР хотят присоединения к России

Возвращения оккупированных районов Донецкой и Луганской области в Украину на прежних условиях желают всего 5,1% местных жителей, свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и «Зеркала недели. Украина», проведенного при помощи компании «Нью Имидж Маркетинг Групп».
Согласно обнародованным в субботу данным, особого статуса региона в составе Украины желают 13,4% опрошенных. Чуть больше — 16,2% — настаивают на независимости региона.
Объединения с Россией желают 50,9% жителей ОРДЛО. Ещё 13,4% считают, что «ЛНР» и «ДНР» должны войти в Россию с «особым статусом».
Что касается всего Донбасса в целом, включая подконтрольные правительству Украины территории Луганской и Донецкой областей, то согласно опросу 49,6% жителей ОРДЛО заявили, что обе области должны быть включены в состав России. Ещё 13,3% выбрали включение в состав России с «особым статусом». В составе Украины Донбасс видят 19,2% опрошеных.
Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 г. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016