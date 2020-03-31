Ермак заверил, что Украина не будет вести переговоры с представителями «республик» Донбасса

Глава Офиса президента также заявил, что представители ДНР и ЛНР при нынешней украинской власти не станут участниками контактной группы

Украина не ведет и не будет вести переговоры с представителями так называемых республик Донбасса. Об этом заявил во вторник на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Наша позиция неизменна, я всегда ее повторяю... Мы никогда не вели переговоры с так называемыми ДНР и ЛНР и не будем никогда их вести», — сказал он.

В то же время Ермак напомнил, что в минских соглашениях все «четко прописано» и под этими соглашениями есть подписи представителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). «В этих соглашениях есть положения, по которым Украина должна согласовывать с представителями ЛНР и ДНР некоторые законодательные акты, — пояснил глава Офиса президента. — Но они не являются участниками контактной группы. И при нашей каденции никогда ими не станут!»

«Мы хотели прекратить монополию на представительство ОРДЛО представителей ДНР и ЛНР, и эта платформа, которой мы нашли рабочее название Координационный совет, есть реализация этой идеи», — пояснил Ермак.

По его словам, в этой платформе не должно быть участников, назначенных государством. «Украинская сторона хотела и продолжает настаивать, чтобы эта платформа была создана гражданским обществом. Консультации продолжаются, после консультаций с обществом и парламентом будет принято окончательное решение», - отметил он.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 11 марта в Минске договорились создать так называемый Консультативный совет в составе политической подгруппы. В его состав с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 — от неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции.