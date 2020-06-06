Войти
Зеленский предлагает легализовать в Украине частные военные компании
резонанс
Зеленский предлагает легализовать в Украине частные военные компании
Трамп призвал отменить ограничения введенные из-за коронавируса
позиция
Трамп призвал отменить ограничения введенные из-за коронавируса

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Facebook не заметил следов иностранного вмешательства в протесты США

83
Facebook не заметил следов иностранного вмешательства в протесты США

Facebook не обнаружил свидетельств того, что какие-либо иностранные государства вмешивались в протесты США, которые начались после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил ответственный за кибербезопасность в Facebook Натаниэль Глечер, передает Reuters.

«Мы активно искали и пока не обнаружили иностранного вмешательства или скоординированных действий внутри страны, которые выражались бы в обманном поведении, в отношении протестов», — сказал Глечер.

Он также призвал не делать выводов об иностранном вмешательстве в отсутствие доказательств.

В четверг, 4 июня, генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что «экстремистские агитаторы» из-за границы стремятся увеличить раскол в американском обществе. «У нас есть доказательства того, что «Антифа» и другие подобные экстремистские группировки, а также силы самых разных политических убеждений вовлечены в подстрекательство в участии в насильственной деятельности», — подчеркнул Барр. «И мы также видим, что силы из-за рубежа действуют со всех сторон, чтобы усугубить насилие», — добавил он, однако конкретные страны, угрожающие, по его мнению, США, не назвал.

Читайте также: Кличко отказался от поддержки со стороны Порошенко на выборах

За несколько дней до выступления Барра бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс высказала предположение о причастности России к беспорядкам в США. Свои слова Райс объяснила собственным опытом. «Я не удивлюсь, если узнаю, что русские подстрекали некоторых из экстремистов с помощью социальных сетей. Я не удивлюсь, если узнаю, что они финансируют это каким-то образом или в той или иной форме», — отметила бывший советник по нацбезопасности.

США, Facebook, протесты
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 6 июня 2020
Пятница, 5 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016