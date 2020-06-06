Facebook не заметил следов иностранного вмешательства в протесты США

Facebook не обнаружил свидетельств того, что какие-либо иностранные государства вмешивались в протесты США, которые начались после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил ответственный за кибербезопасность в Facebook Натаниэль Глечер, передает Reuters.
«Мы активно искали и пока не обнаружили иностранного вмешательства или скоординированных действий внутри страны, которые выражались бы в обманном поведении, в отношении протестов», — сказал Глечер.
Он также призвал не делать выводов об иностранном вмешательстве в отсутствие доказательств.
В четверг, 4 июня, генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что «экстремистские агитаторы» из-за границы стремятся увеличить раскол в американском обществе. «У нас есть доказательства того, что «Антифа» и другие подобные экстремистские группировки, а также силы самых разных политических убеждений вовлечены в подстрекательство в участии в насильственной деятельности», — подчеркнул Барр. «И мы также видим, что силы из-за рубежа действуют со всех сторон, чтобы усугубить насилие», — добавил он, однако конкретные страны, угрожающие, по его мнению, США, не назвал.
За несколько дней до выступления Барра бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс высказала предположение о причастности России к беспорядкам в США. Свои слова Райс объяснила собственным опытом. «Я не удивлюсь, если узнаю, что русские подстрекали некоторых из экстремистов с помощью социальных сетей. Я не удивлюсь, если узнаю, что они финансируют это каким-то образом или в той или иной форме», — отметила бывший советник по нацбезопасности.
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