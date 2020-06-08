В Киеве увеличивается количество новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Киеве подтвердили Covid-19 ещё у 72 жителей столицы, в том числе у 6 медиков, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Это на 29 случаев больше, чем сутками ранее.
«На сегодня в столице уже 3490 подтвержденных случая заболевания Covid-19», — написал Кличко в телеграм-канале.
Среди заболевших за сутки 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет, 25 мужчин в возрасте от 21 до 71 лет, и четверо детей — две девочки 1 и 9 лет и два мальчика в возрасте 10 лет и 8 месяцев.
Больше всего случаев заболевания выявлено в Днепровском районе — 14. В Деснянском и Оболонском районах — по 10 случаев, в Шевченковском — 9 случаев.
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