Кулеба считает, что США и НАТО не согласятся на предложения РФ

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что США и НАТО не согласятся предоставить «гарантии безопасности», которых требует Россия.

«Я не верю в то, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на восток или откатятся из стран центральной Европы, как требует Россия», — сказал он в опубликованном во вторник интервью агентству «РБК Украина».

По словам Кулебы, в предложенных Москвой гарантиях безопасности «не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах — членах НАТО, ... и принять такое требование в любой форме было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания альянса».

МИД РФ 15 декабря передал помощнику американского госсекретаря Карен Донфрид проекты договора с США о «гарантиях безопасности» и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов НАТО. В документе, в частности, говорится о том, что его участники отказываются от любой военной деятельности на территории Украины, альянс берет на себя обязательства о нерасширении на восток, а Вашингтон воздерживается от развития двустороннего военного сотрудничества с Киевом.