Кулеба прокомментировал требовании РФ к НАТО не расширяться на восток

Украина не должна что-то гарантировать России, это РФ должна гарантировать, что она не будет продолжать свою агрессию против какой-либо страны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Это Россия раздвигает границы, и это Россия нарушает международное право. Я отвергаю идею о том, что мы должны что-то гарантировать России. Это Россия должна гарантировать, что она не будет продолжать свою агрессию против какой-либо страны», — сказал Кулеба агентству AFP в Стокгольме в пятницу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет настаивать «на выработке конкретных договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение непосредственно рядом с территорией РФ угрожающих нам систем вооружения».