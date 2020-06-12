Верховный суд отклонил иск Трубы о незаконности увольнения с должности директора ГБР

Верховный суд отказал в удовлетворении Романа Трубы о незаконности его увольнения с должности директора Государственного бюро расследований, сообщила в Facebook пресс-служба суда. Текста решения пока нет.

«Верховный Суд отказал в удовлетворении исковых требований Роману Трубе, который просил признать противоправным и недействительным Указ Президента Украины от 27 декабря 2019 года № 960/2019 об его увольнении с должности директора Государственного бюро расследований», — говорится в сообщении.

Такое решение суд принял во время заседания 12 июня. Полный текст решения должны опубликовать в течение пяти дней.

Иски к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в которых третьим лицом указанное Государственное бюро расследований, Труба подал в Верховный суд, а также в Окружной админсуд Киева в феврале этого года.