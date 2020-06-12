В Пекине закрыли рынки после выявления заразившихся коронавирусом

Власти китайской столицы в пятницу закрыли несколько оптовых продуктовых рынков в связи с выявлением в городе двух заразившихся коронавирусной инфекцией, работавших в Главном исследовательском центре мясной продукции Китая. Об этом сообщили местные СМИ.
Согласно распространенному распоряжению правительства, компетентные органы также должны проверить на наличие вируса все заведения общепита в Пекине, включая столовые в школах и домах престарелых. Кроме того, столичная администрация уделит особо пристальное внимание инспектированию компаний, которые занимаются поставками мяса и морепродуктов.
За последние двое суток власти зафиксировали в столице три случая заражения — впервые за последние два месяца. Двое из инфицированных, выявленных на днях, за последние недели не выезжали за пределы Пекина и, как утверждают, не общались с жителями регионов, где прежде существовали крупные вспышки коронавируса.
По статистике, за все время в городе было зарегистрировано 597 пациентов с коронавирусом, из них 584 выздоровели, девять умерли. Официально в медицинских учреждениях Пекина нет ни одного заразившегося без симптомов и только четыре заболевших.
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