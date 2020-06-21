В Пекине за две недели протестировали на коронавирус более 2 млн человек

Более 2 млн жителей китайской столицы прошли за последние две недели проверку на коронавирус Covid-19, сообщает Global Times.

О точных результатах тестирования не сообщается. В то же время издание отмечает, что многих пекинцев в итоге «попросили оставаться дома».

Такую проверку власти проводят в связи с новой вспышкой распространения коронавирусной инфекции в Пекине. С 16 июня в городе действуют дополнительные меры, нацеленные на борьбу против этого заболевания.

В пятницу группа из нескольких десятков врачей прибыла в Пекин из провинции Хубэй. Именно оттуда несколько месяцев назад начал распространяться Covid-19. Поэтому медики из этой провинции считаются видными специалистами по борьбе с коронавирусом.