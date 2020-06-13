На юге Китая эвакуируют десятки тысяч людей из-за сильнейших за 60 лет ливней

Власти провинции Гуйчжоу на юге Китая эвакуировали 29,5 тыс. жителей из-за проливных дождей и наводнений. Об этом сообщило в субботу агентство «Синьхуа».
По его данным, в некоторых районах за минувшие сутки в час выпадало более 160 мм осадков. Из-за того, что в реках резко повысился уровень воды, в зоне повышенного риска оказались свыше 700 тыс. человек. Провинциальный центр по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий объявил о введении на территории региона высокого (второго из четырех) уровня реагирования на ЧП.
Как отмечают местные метеорологи, ливни в этой части страны оказались самыми сильными за последние 60 лет.
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