Зеленский просит Кабмин что-то сделать с коронавирусом

Президент Украины Владимир ожидает от Кабинета министров прогнозов и решений в связи с увеличением в стране количества лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, требует тщательной проверки мест скопления людей, сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений», — сказал Зеленский на селекторном совещании при участии Кабмина и правоохранительных ведомств в субботу, 13 июня.
Так, глава государства выразил обеспокоенность большим количеством новых случаев COVID-19. В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.
«Причины для паники нет, но есть „колокольчики“, которые требуют реакции», — добавил премьер-министр Денис Шмыгаль и предложил определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина.
«Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт — места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления — на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом министров», — отметил Зеленский.
Шмыгаль добавил, что международный опыт показывает действенность административной ответственности.
Также глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности, суды вынесли решения о штрафах на 4,5 млн грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016