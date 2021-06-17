Войти
Трамп хочет взыскать с Китая $10 трлн за пандемию
позиция
Трамп хочет взыскать с Китая $10 трлн за пандемию
Байден заявил, что США и РФ не настроены на конфликт
дружба народов
Байден заявил, что США и РФ не настроены на конфликт

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

погода
RSS

Юг России и Крым затопило тропическим ливнем

368
Юг России и Крым затопило тропическим ливнем

Сразу в нескольких южных регионах России и в аннексированном Крыму 16 и 17 июня прошли тропические ливни, вызвавшие подтопления населенных пунктов и проблемы с транспортным сообщением.

Об этом сообщают в соцсетях местные жители и российские СМИ.

В Керчи сильный дождь начался вечером 16 июня и шел всю ночь, затопив практически весь город. Больше всего досталось центру города, который фактически был отрезан от других районов — автомобили там затопило по крышу. Реки Джарджава и Мелек-Чесме вышли из берегов, ветер ломал деревья, что привело к обрывам линий электропередачи.

«Керчь FM» пишет, что жители передвигаются по улицам на надувных матрасах. Администрация города обратилась к автолюбителям с просьбой не выезжать на личных машинах.

Как сообщает администрация Керчи, по последним данным, подтоплены 236 частных и многоквартирных домов, обесточена центральная часть города, в том числе, больница. Сейчас электроснабжение там обеспечивается генератором, людей эвакуируют из зоны бедствия. Из-за подтоплений в окрестностях города эвакуированы по меньшей мере 40 человек.

В Краснодаре ливень привел к подтоплениям на 14 улицах — там работает спецтехника, откачивающая воду. Кроме того, вода зашла на земельные участки в Анапе и Темрюке.

На Ростовскую область непогода обрушилась рано утром 17 июня. В столице региона десятки домов подтоплены, ветром повалены деревья и разрушены торговые киоски. Из-за затопленных дорог в городе случились десятки ДТП. В регионе объявлено штормовое предупреждение еще на сутки.

Читайте также: Австралия запретила применение вакцины AstraZeneca среди лиц моложе 60 лет

Накануне синоптики предупреждали о мощных потопах на Черноморском побережье. В результате циклонического вихря на Тамани и в Крыму в среднем на квадратный метр выпало 100 литров осадков.

Крым, ливни, Ростов, Краснодар
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 17 июня 2021
Среда, 16 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Василий Фурман
Василий Фурман
член Совета НБУ

Валютний курс - чергові випробування чи період відносної стабільності

Багато запитань зараз у суб’єктів господарювання та громадян: що відбувається з курсом гривні? Що змінилося в політиці НБУ на валютному ринку у зв’язку з посиленням курсу гривні. Відповідь проста - НБУ жодним чином не змінює своїх підходів до валютної політики.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Банковой остаётся думать-гадать в координатах «зрада — перемога»

Главным событием текущей недели в мировой повестке дня, несомненно, является встреча президентов США и РФ – Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Миллионы людей будут вчитываться и пытаться расшифровать каждое слово... Самое смешное, что на Банковой точно так же будут думать-гадать в координатах «зрада – перемога», о чем же все-таки они там договорились.
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Настоящая дипломатия – это не «ла-ла-ла»

16 июня состоится встреча Байдена и Путина. Миллионы людей во всем мире будут слушать заявления Байдена и Путина, будут вчитываться с строки пресс-релизов и пытаться понять - о чем говорили? И о чем договорились? Вы удивитесь, но в Офисе президента будут точно так же гадать «на кофейной гуще».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016