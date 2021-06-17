Юг России и Крым затопило тропическим ливнем

Сразу в нескольких южных регионах России и в аннексированном Крыму 16 и 17 июня прошли тропические ливни, вызвавшие подтопления населенных пунктов и проблемы с транспортным сообщением.
Об этом сообщают в соцсетях местные жители и российские СМИ.
В Керчи сильный дождь начался вечером 16 июня и шел всю ночь, затопив практически весь город. Больше всего досталось центру города, который фактически был отрезан от других районов — автомобили там затопило по крышу. Реки Джарджава и Мелек-Чесме вышли из берегов, ветер ломал деревья, что привело к обрывам линий электропередачи.
«Керчь FM» пишет, что жители передвигаются по улицам на надувных матрасах. Администрация города обратилась к автолюбителям с просьбой не выезжать на личных машинах.
Как сообщает администрация Керчи, по последним данным, подтоплены 236 частных и многоквартирных домов, обесточена центральная часть города, в том числе, больница. Сейчас электроснабжение там обеспечивается генератором, людей эвакуируют из зоны бедствия. Из-за подтоплений в окрестностях города эвакуированы по меньшей мере 40 человек.
В Краснодаре ливень привел к подтоплениям на 14 улицах — там работает спецтехника, откачивающая воду. Кроме того, вода зашла на земельные участки в Анапе и Темрюке.
На Ростовскую область непогода обрушилась рано утром 17 июня. В столице региона десятки домов подтоплены, ветром повалены деревья и разрушены торговые киоски. Из-за затопленных дорог в городе случились десятки ДТП. В регионе объявлено штормовое предупреждение еще на сутки.
Накануне синоптики предупреждали о мощных потопах на Черноморском побережье. В результате циклонического вихря на Тамани и в Крыму в среднем на квадратный метр выпало 100 литров осадков.
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