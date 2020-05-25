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Как в этом году будет проходить ВНО: Что решили чиновники

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Как в этом году будет проходить ВНО: Что решили чиновники

Готовясь к ВНО в этом году, властям пришлось выбирать между двумя горячими сковородками. С одной стороны — все уже готово для проведения тестирования в июне-июле, причем по планам, составленным еще до эпидемии.

С другой — нужно успеть провести сессию ВНО до нового всплеска эпидемии, который возможен в августе-сентябре. Да еще и провести безопасно. И здесь одних масок и дезинфекторов будет мало.

Первый вариант избавляет организаторов ВНО (т.е. МОН) головной боли. Гораздо проще оставить все как есть и спрятать голову в песок, отбиваясь от критики лозунгами «мы защищаем ВНО». Но к самого ВНО вопросов нет, оно нужно, это без сомнения. Вопрос к тому, как тестирование будет организовано. И если есть малейшая возможность уменьшить риски для здоровья его участников (и детей, и учителей), то им нужно воспользоваться.

Несколько дней назад Минздрав и Главный санитарный врач утвердили постановление о эпидемиологических мероприятиях, которые должны осуществляться на ВНО. Разрабатывали его совместно с МОН.

В постановлении есть достаточно полезные вещи. Так, чтобы участники ВНО не скапливались на пункте тестирования, они будут заходить поэтапно. По помещению будут передвигаться группами в одном направлении, и это поможет избежать встречного движения и толпы.

Некоторые нормы постановления вряд ли сработают на 100%. Например, замеры температуры и опрос о состоянии здоровья. ЗНО — это экзамен высоких ставок, и если кому-то очень нужно, можно выпить таблетку и сбить температуру, а на вопрос о самочувствии ответить — гуд!

Но есть вещи, которые очень удивляют, чтобы не сказать возмущают. Например, в подписанном и опубликованном распоряжении МОЗ нет требования, чтобы во время тестирования между участниками ВНО было расстояние не менее 1,5 метра. Интересно, почему в очередях (в магазины, салоны, офисы, метро, кафе) и между столиками на летней террасе ресторанов расстояние между посетителями должно быть не менее 1,5 метра, а на ВНО — нет? Почему для салонов, офисов, предприятий торговли есть требование — не более одного посетителя на 5 кв. метров, а на ВНО, где дети сидят вместе с инструкторами по несколько часов в одной аудитории, это не нужно? И это при том, что им, возможно, придется сидеть в закрытом помещении, ведь в распоряжении сказано, что во время тестирования можно открывать окна при закрытых дверях только при благоприятных погодных условиях.

Опасность в аудиториях должна быть сведена к минимуму. Об этом говорит и президент: «На ВНО придут все дети. Если помещения будут не готовы, это грозит вспышкой. У нас есть еще месяц, чтобы подготовиться. Мы должны уберечь наших детей. Мероприятия должны быть столь же эффективными, как и карантин, который мы прошли довольно хорошо ».

Как сообщает президентский сайт, на совещании, посвященном COVID-19 «президенту доложили, что идет подготовка к внешнему независимому оцениванию. ВНО должно произойти по четким правилам, чтобы избежать заражений. В помещении во время проведения тестирования смогут одновременно находиться не более 10 человек». Неизвестно, кто так красиво докладывал главе государства, но нормы о 10 людях нет в постановлении, утвержденной Минздравом и главным санврачом. Да и МОН о ней не вспоминает, рассказывая о том, как будет проходить ВНО. Загадка.

А вот вам еще одна загадочная история. Проект распоряжения МОЗ и Главного санитарного врача о противоэпидемические мероприятия на ВНО выставлялся на общественное обсуждение. И там была прописана норма: рассадить участников тестирования таким образом, чтобы между ними было расстояние не менее 1,5 метра, и чтобы рядом, спереди и сзади каждого участника были свободные места. Родители и абитуриенты, увидев это, вздохнули с облегчением. Но преждевременно, потому что из окончательного варианта документа эта норма исчезла. Вместо нее появилась другая: между участниками тестирования должно быть не менее 1,2 метра. И никаких упоминаний о свободных местах рядом.

Откуда взялась цифра «1,2 м»? Все просто — она всегда была нормой для проведения ВНО. Теперь ее вернули, и получается, что дети на тестировании будут сидеть так, как и эпидемии. Вроде и нет никакого коронавируса.

Казалось бы, ну что такое 30 лишних сантиметров в разные стороны вокруг каждого участника? Разница есть. Во-первых, умножьте ее на 15 (столько человек вмещается в аудитории при норме 1,2 м). Во-вторых, это расстояние очень приблизительное, от макушки до макушки. И, как рассказывают персонал пунктов тестирования прошлых лет, его далеко не всегда соблюдали точно. Между рядами сохраняли дистанцию, а между соседними партами спереди и сзади — не очень. В аудитории, где проходит тестирование, кроме школьников сидят инструкторы и наблюдатели, есть мебель, которые тоже отнимают свободное пространство. Но если разделить площадь класса на количество участников — все по нормам.

Между тем, возвращение старого правила о 1,2 м снимает много головной боли с МОН. Ведь разведение участников тестирования на безопасное расстояние в 1,5 метра вызвало бы цепную реакцию. Это означало бы, что в аудитории должно быть меньше участников, значит нужно больше кабинетов, в каждый из которых придется снова искать инструкторов и платить им. А еще нужно будет больше пакетов с тестовыми тетрадями (они уже сейчас расфасованы и надежно запечатаны по одному пакету на аудиторию). И в конце концов все упирается в средства. Но теперь, когда норма 1,5 метра исчезла, ничего этого не нужно. В Багдаде все спокойно.

Общественность и экспертная среда сейчас обсуждают как минимум два варианта проведения ВНО, которые позволят уменьшить риски заражения при минимальном вливании средств. Первый — разбить участников тестирования на два потока (но тогда придется дополнительно платить инструкторам). И второй- освободить от независимого тестирования тех, кто не планирует вступать в университеты и выдать им школьные аттестаты без ВНО. Тогда на пункты тестирования придут только те, кто планирует поступать в вузы. Понятно, что это не идеальный вариант, хотелось бы, чтобы ВНО прошли все выпускники, но и условия в этом году экстремальные. Такое решение поможет разгрузить аудитории и при этом сэкономить деньги.

Насколько разгрузит — видно из справки, подготовленной Минобразования для заседания профильного парламентского комитета. Эта справка не оглашалась для широкой общественности.

У варианта «отделить ГИА от ВНО» есть один недостаток — тесты для независимого тестирования уже напечатаны, и в них уже содержатся задания для государственной итоговой аттестации. Конечно, можно напечатать новые, но это деньги и время, а ни того, ни другого нет.

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Новые тесты без задач ГНА можно было бы напечатать на август, но, если к тому времени ухудшится эпидемиологическая ситуация, ВНО вообще будет сложно провести. Однако есть и более простой выход — воспользоваться уже напечатанными тестами, приняв решение, что блок задач для ГНА не выполняется и не засчитывается.

В такие сложные периоды руководители образования должны стать кризисными менеджерами, которые не боятся новых решений, имеют смелость брать на себя риски. Однако пока мы этого не наблюдаем.

Источник

ВНО, коронавирус
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