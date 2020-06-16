В России собираются сохранить ограничения из-за COVID до февраля следующего года

Введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничения могут сохраняться в РФ до февраля 2021 года, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.
«Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, мне кажется, это февраль», — сказал он в эфире местного ТВ, отвечая на вопрос, когда ограничения можно будет полностью снять.
По словам главы российского Минздрава, гарантированно прервет цепочку распространения COVID-19 лишь наличие иммунитета к болезни у более чем 45% населения России.
«Популяционный иммунитет свыше 45%, а лучше, чтобы это приближалось к 50-60%, уже гарантирует прерывание цепочки», — сообщил он.
Он также рассказал, что бессимптомного заражения коронавирусной инфекцией не бывает, просто симптомы могут не совпадать с респираторными заболеваниями.
«Под симптомами чаще всего понимают клинику, напоминающую острые респираторные заболевания, поражение легких. Но мы видим, что при коронавирусе бывает и несколько другого рода симптоматика. В частности, это связано с повышением свертываемости крови и появлением тромбов, в том числе у пациентов скомпрометированных, имеющих хронические заболевания. Поэтому нельзя говорить о совсем бессимптомном течении», — сказал Мурашко.
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