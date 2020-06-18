В ЕС заявили, что Россия и Китай распространяют дезинформацию о пандемии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вновь выступил в четверг с утверждениями, что Россия и Китай распространяют дезинформацию о неспособности ЕС адекватно ответить на пандемию.
«Мы наблюдаем дезинформацию от российских игроков, которые распространяют информацию о теориях заговора и проводят организованные кампании против ЕС и стран-членов, а также партнеров, утверждая, что сообществу не хватает солидарности, что оно переживает внутренний кризис и неспособно адекватно отвечать на вызовы пандемии, — утверждал Боррель, выступая на сессии Европарламента, которая проходит в формате видеоконференции. — Китай также прилагал такие усилия. Цель этих действий — посеять сомнения и недоверие у граждан Европейского союза».
ЕС не впервые обвиняет РФ и Китай в проведении дезинформационных кампаний.
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