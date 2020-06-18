У переболевшего в марте коронавирусом принца Чарльза до сих пор не прошли симптомы

У наследника британского престола принца Чарльза до сих пор полностью не восстановились обоняние и вкус после коронавируса, которым он переболел в марте. Об этом он сообщил в ходе визита в Глостерширскую королевскую больницу ее сотрудникам, передает Би-би-си.

«Он также говорил о потере им обоняния и вкуса, и вроде его чувства еще не вернулись», — сообщил сотрудник госпиталя Джефф Миллс.

В больнице принца сопровождала супруга, герцогиня Корнуольская Камилла, которая сказала, что сотрудники госпиталя показали Британию в «лучшем виде».

Это было первое публичное появление пары с начала пандемии.

25 марта сданный Чарльзом тест подтвердил заражение принца коронавирусной инфекцией. После этого Чарльз, которому исполнился 71 год, принял решение изолироваться и в течение недели пребывал в своем доме в шотландском поместье Балморал. 30 марта принц излечился.