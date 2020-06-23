На Позняках спасатели обнаружили пятого погибшего

На месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках в Киеве было найдено тело еще одного погибшего. В общей сложности спасатели уже нашли пятерых погибших, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Погибшего опознал сосед.
«Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991г.р., 1967 г.р., 1976 г.р», — отметили в ГСЧС.
Напомним, утром 21 июня в десятиэтажном доме на улице Соломии Крушельницкой 1/5 в Киеве прогремел взрыв, который разрушил перекрытия с четвертого по восьмой этажи.
Следствие рассматривает взрыв бытового газа в качестве основной версии. Версия теракта также не исключается.
Полиция провела обыски в газораспределительной компании, которая обслуживает дом. По словам жильцов, за несколько дней до аварии газовщики сняли на поверку газовые счетчики, установив вместо них резиновые переходники. После этого жильцы жаловались на запах газа.
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