Жители взорвавшегося дома на Позняках уже получили денежную компенсацию

Большинство пострадавших жителей дома на киевских Позняках, где произошел взрыв, уже получили денежную компенсацию от города, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

«Хочу сообщить, что большинство пострадавших жителей дома на Позняках, где произошел взрыв, получили денежную компенсацию. Кроме нескольких семей, еще оформляют документы. Город предоставил людям от 50 до 100-тысяч грн», — сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в понедельник.

Также, по его словам, Киевсовет принял решение о выделении 20 млн грн на ремонт и обустройство нового жилья — эти средства пострадавшие жители получат в ближайшее время.

Мэр отметил, что в этом городские власти совместно с фондом «Майбутній Київ», оказали материальную помощь всем жителям дома на Позняках на восстановление ними утраченных документов.