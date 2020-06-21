Франция и Испания открыли общую границу

Автомобильное движение возобновилось между Францией и Испанией в связи с открытием в воскресенье общей границы, закрытой на пике пандемии COVID-19 в регионе. Об этом сообщил телеканал BFM, подчеркнув, что запрет на сообщение действовал в течение почти 100 дней.
Запрет был снят с испанской стороны в полночь. Франция же объявила о возможности пересечения ее границ для граждан ЕС еще с 15 июня.
По данным телеканала, в настоящее время движение автомашин на пропускном пункте Пертюс более активно в направлении Франции, чем в Испанию. Многие каталонцы едут к родственникам в Окситанию. Французы же в основном направляются в Испанию за покупками — цены на ряд видов продовольствия, в частности, мясо, там значительно ниже. Также в Испании дешевле табачные изделия и алкоголь, парфюмерия.
В Испании за время пандемии от коронавируса умерли 28 322 человека. Во Франции число погибших достигло на вечер субботы 29 633, при этом за последние 24 часа в больницах умерли 19 человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016