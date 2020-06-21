Два человека погибли в результате взрыва газа в Киева, троих еще ищут

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что найдены тела уже двух погибших вследствие взрыва газовоздушной смеси в 9-этажном жилом доме по ул.Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева в воскресенье утром.
«В настоящее время, к сожалению, два человека погибло», — сказал Клименко журналистам в Киеве.
При этом глава Нацполиции подчеркнул, что количество погибших устанавливается.
По словам Клименко, в настоящее время устанавливаются причины взрыва. Он отметил, что взрыв произошел приблизительно на шестом этаже дома.
«Только после того, как взрывотехники и представители ГосЧС сделают предварительное заключение, мы сможем приступить к разбору завалов», — сказал он.
Глава Нацполиции добавил, что готовится отселение жителей дома.
Отвечая на вопрос о версиях случившегося, Клименко сказал: «Рано говорить о каких-то версиях, потому что взрыв произошел два часа назад, и мы ещё не провели комплекса экспертиз».
На странице полиции Киева в Facebook отмечается, то в настоящее время спасатели разблокировали троих человек, поиски еще троих продолжаются. Всего из дома эвакуирован 21 человек.
Как сообщалось, в воскресенье в 10:00 в девятиэтажном жилом доме по ул.Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа без последующего горения, были разрушены перекрытия пяти этажей с 4-го по 8-й.
По состоянию на 11:00 был найден погибшим один человек, еще трое были разблокированы из-под завалов, эвакуирован 21 человек, велись работы по дальнейшей эвакуации жителей дома. На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.
На фотографиях с места происшествия видно, что взрыв почти полностью разрушил три расположенные друг над другом квартиры многоэтажки с 5 до 7 этаж, разрушены внешние стены смежных комнат в каждой из трех соседних с ними квартир с одной из сторон, также местами повреждены перекрытия и разрушены балконы в квартирах на 4 и 8 этажах, расположенных выше и ниже разрушенных. В других квартирах местами выбиты окна. Примерно в 4 метрах от дома, в котором произошел взрыв, расположен другой аналогичный 9-этажный дом из бетонных панелей.
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