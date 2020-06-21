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Киев и 9 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина

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Киев и 9 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина

Министерство здравоохранения заявляет, что Киев и 9 областей второй день подряд не соответствуют критериям для смягчения карантина. Об этом говорится в сообщении министерства.

Показателю инцидентности не соответствуют Киев (14,19 на 100 тыс. населения при предельном показателе 12 на 100 тыс. населения), Винницкая (16,45), Волынская (37,24), Житомирская (17,56), Закарпатская (41,24), Ивано-Франковская (20,99), Львовская (39,15), Ровенская (46,07), Тернопольская (25,14), Черновицкая (45,27) области.

При этом все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12).

Показателю заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, (определен как не более 50%) не соответствуют Закарпатская область (55,72%) и Черновицкая (50,12%) области.

В Киеве заполненность составляет 37,58%, количество тестирований на 100 тыс. населения — 98,55.

Напомним, что 20 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 735 до 36 560, количество умерших от заболеваний — на 8 человек до 1 002 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 12,6%, количество новых летальных случаев — на 11,1%.

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С понедельника начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по противодействию распространения коронавируса.

коронавирус
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