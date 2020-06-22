В Украине снизилось число новых заболевших Covid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 681 новый случай инфицирования коронавирусом за сутки, 133 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 8 умерли, сообщается на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Днем ранее сообщалось о 735 заболевшем за сутки, 20 июня — о 841 заболевшем, 19 июня было 921 новых инфицированных.
По данным СНБО, количество инфицированных по нарастающим итогам с начала пандемии составило на утро понедельника 37 241 человек, выздоровевших — 16 643, умерли 1 012 человек.
Сейчас в Украине Covid-19 болеет 19 587 человек, что на 538 больше, чем днем ранее.
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