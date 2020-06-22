В РФ придумали, как никогда не возвращать Украине Крым

Поправка в Основной закон, связанная с защитой российского суверенитета, нужна не для того, чтобы «ловить людей», призывающих вернуть Крым Украине.

Ее цель — сделать неконституционными любые законодательные инициативы, предлагающие это. Об этом в интервью РБК рассказал сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Это записано для того, чтобы никто не мог всерьез внести поправку в законодательство, по которой Крым передается Украине, — уточнил он. — Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента или парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине». По словам сенатора, эта поправка нужна «не для того, чтобы бегать за блогерами или по соцсетям и смотреть, не написал ли кто-нибудь, что «давайте Крым отдадим».

Поправка сформулирована так: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Голосование по поправкам в Основной закон должно состояться 1 июля. В действующем Уголовном кодексе есть ст. 280.1, запрещающая «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Эта статья предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации и интернета, предполагают наказание сроком до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.