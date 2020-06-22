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В МИД сделали карту для путешествий за границу в условиях пандемии коронавируса

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В МИД сделали карту для путешествий за границу в условиях пандемии коронавируса

В Министерстве иностранных дел презентовали интерактивную карту путешествий за границу во время пандемии. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил во время видеообращения в понедельник, 22 июня.

Он также отметил, что пока карта работает в тестовом режиме.

«Это карта для людей. Правительства стран мира вводят ограничения на передвижение из-за пандемии COVID-19. Правила въезда и транзита постоянно обновляются. Как разобраться, куда можно ехать, а куда — нет? Наша новая карта позволит гражданам Украины избежать путаницы», — заявил глава МИД.

У карты есть два уровня информации: режим въезда для граждан Украины в зарубежную страну и режим транзитного проезда. При этом зеленым цаетом обозначаются страны, в которые въезд разрешен всем, желтым — с видами на жительство, а оранжевыми, куда въезд запрещен.

Кулеба отметил, что для того, чтобы воспользоваться такой картой, нужно зарегистрироваться в системе «Друг». Эта система работает не для сбора информации о гражданах, а для помощи в случае проблем.

Также отмечается, что после завершения пандемии COVID-19 онлайн-карта будет оставаться удобным инструментом для граждан при планировании поездок за границу.

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Напомним, что с 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение с Албанией, США и Турцией. Данные страны готовы принимать украинцев на своей границе без каких-либо ограничений. Также открыта граница с Великобританией, но по прибытию нужно самоизолироваться на 14 дней.

МИД, коронавирус
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