Дом, в котором взорвался газ, собираются демонтировать

Киев готов выделить из резервного фонда городского бюджета 30 млн грн для решения жилищных проблем людей, которые пострадали в результате взрыва в доме в Дарницком районе столицы, а сам дом, скорее всего, придется демонтировать, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Специалисты говорят, что дом, скорее всего, придется демонтировать. Я сегодня утром был на совещании у премьер-министра. Предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств на жилье для них может предоставить город, половину — правительство. Премьер-министр поддержал такое предложение. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн грн для решения жилищных проблем людей, в доме который произошел взрыв. Премьер-министр пообещал рассмотреть возможность помощи от государства», — рассказал он в ходе онлайн-брифинга в понедельник.
Кличко отметил, что пока на всех этажах дома установили укрепляющие балки, чтобы он не развалился. Также специалисты обследуют соседние дома, чтобы определить, в каком они состоянии и безопасны ли для проживания.
По его словам, Киев оказывает необходимую помощь всем пострадавшим жителям. В интернаты переселили уже 56 жителей дома, их обеспечили питанием, медикаментами и всем необходимым.
«Киев на этой неделе окажет материальную помощь пострадавшим жителям города и родственникам погибших», — подчеркнул мэр.
Кличко также указал, что «Укрзализныця», много сотрудников которой живут в этом доме, предоставила им проживание в гостиницах. Часть людей решила пожить у родственников или знакомых.
Он сообщил, что в результате взрыва в многоэтажке погибло трое людей, судьба двух остается неизменной.
Как сообщалось, 21 июня в 10:00 на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно газовоздушной смеси без дальнейшего горения.
Найдены трое погибших, разбор завалов продолжается. 5 лиц травмированы.
По информации МВД, повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушены 16 квартир с 9 по 4 этажи.
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