Кличко обязал кафе и торговые центры проводить ИФА-тесты работникам

Киевские власти обязали торговые сети, питания и обслуживания организовать проверку своих работников на наличие антител к коронавирусу путем иммуноферментного анализа.
Об этом киевский городской глава Виталий Кличко заявил на брифинге 22 июня.
«Штаб по чрезвычайным ситуациям города принял сегодня решение о том, что владельцы и руководители торговых сетей, предприятий общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами. Это тесты, определяющие наличие в организме антител к вирусу. Такие тесты нужно делать раз в месяц. Поскольку речь идет о людях, которые работают в компаниях с большим количеством посетителей. И где высока вероятность инфицирования коронавирусом», — заявил он.
Кличко также заявил, что в Киеве — самый высокий в Украине показатель тестирований: 67 на 100 000 населения.
Только Киевский лабораторный центр Украины сделал почти 40 тысяч тестов методом полимеразной реакции. Такие исследования делают еще в 4 коммунальных медучреждениях и частных клиниках. Мобильные бригады отобрали уже 24,5 тысячи образцов.
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