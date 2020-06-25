Olympus впервые с 1936 года отказалась от производства фотоаппаратов

Японская компания Olympus заявила о продаже бизнеса по производству фотоаппаратов, сообщает «Би-би-си». Такое решение ею было принято после 84 лет работы на рынке.
В Olympus объяснили, что отказ от производства фотоаппаратов объясняется рекордными финансовыми потерями за последние три года. В японской компании посчитали, что это связано с распространением смартфонов, в которых появляются все более качественные камеры.
Созданная в 1919 году Olympus начала производить фотоаппараты в 1936 году и с тех пор была одним из лидеров на этом рынке. Наибольшего расцвета компания достигла в 1970-е годы, когда компактные камеры Olympus использовали известные в то время фотографы Дэвид Бэйли и Лорд Линчфилд.
В дальнейшем Olympus добивалась преимуществ на рынке благодаря автоматической настройке изображения и созданию цифровых фотоаппаратов.
Как отмечает «Би-би-си», в конце концов Olympus решила сделать ставку на фотографов-любителей, которым была нужна самая простая камера. Однако эту нишу достаточно быстро заполнили смартфоны.
По данным «Би-би-си», продажи обычных фотоаппаратов с 2010 по 2018 годы снизились на 84%.
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