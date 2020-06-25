Шмыгаль заявил, что карантин продлится минимум до августа

На сегодня ни одно правительство, и ни одна страна не могут спрогнозировать, когда именно закончится эпидемия, и когда можно будет полностью отменить карантин. Об этом изданию «Новое время» рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Пока мы видим, что и июнь, и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся. Более того, мы будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не найдем протокол лечения, лекарство, вакцину или что-то, что сможет нам [помочь] управлять летальностью», — убежден Шмыгаль.

По его словам, коронавирусная инфекция отличается от обычного гриппа.

«Если летальность этой болезни сегодня в Украине между 2,5-2,9%, то классический грипп — это до 1%, около 0,8% людей умирает. Здесь [в случае COVID-19] почти втрое больше. Причем же есть страны, где эта летальность превышает 10%. Это каждый десятый человек — это действительно страшно, это катастрофа», — констатировал Шмыгаль.

По мнению премьер-министра, единственная возможность побороть коронавирус — снизить его летальность, чтобы болеть было не страшно.

«Переболели, насморк, температура — вылечились, страна живет, работает без ограничений. Конечно, эпидемия — неприятно, но не смертельно, как говорится. Вот это цель. То есть мы должны довести страну с наименьшими потерями до момента нахождения лекарства», — отметил премьер.

Только при таких условиях, как утверждает Шмыгаль, украинцы смогут вернуться к нормальной жизни, «развиваться и думать о будущем».

«До этого времени мы будем жить в режиме сохранения каждой человеческой жизни. И здесь уже тогда начинаются морально-этические проблемы, которые сопоставляются с проблемами экономическими, и необходимо постоянно искать некий баланс, чтобы не угробить экономику. И одновременно — спасти как можно больше человеческих жизней, независимо какого возраста, пола, в каком состоянии находится человек, — но это высшая ценность, безусловно», — заключил Шмыгаль свое мнение.

Напомним, за последнюю неделю эпидемиологическая ситуация в Украине ухудшилась, количество новых случаев инфицирования ежедневно растет. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил эту тенденцию нежеланием украинцев придерживаться правил профилактики коронавируса.

«Если мы говорим о конкретных причинах, я еще раз хочу подчеркнуть, смягчения карантина — это не отмена. То, что мы перестали придерживаться правил, которые рекомендует Минздрав — мы видим эти цифры... И это главная причина», — отметил он.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля, а также обновил механизмы, по которым в регионах со значительным распространением коронавируса могут усиливать карантинные ограничения. Карантин в Украине действует с 12 марта, первый этап ослабления ограничений начался 11 мая.