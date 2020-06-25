Только четыре страны готовы принимать украинцев без ограничений

После того, как несколько стран открыли границы для украинцев, стало понятно, на каких условиях можно въехать в страну. Так, Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать украинцев без ограничений.

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины в своем Telegram-канале.

Есть государства, которые устанавливают для своих гостей определённые условия:

Великобритания и Беларусь пускает к себе после двухнедельного карантина.

Черногория — при наличии отрицательного результата ПЦР теста COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов

Тунис — с 27 июня и после тестирования в самой стране.

Турция — с 1 июля без самоизоляции и тестирования.

«Мининфраструктуры информирует, что после улучшения эпидемической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром, Грузией и Грецией», — говорится в сообщении.

В сообщении напоминают, что граждане, которые приезжают из стран «красной зоны» в Украине должны проходить двухнедельную обсервацию и установить приложение «Дій вдома». Если гость из «зеленых стран», то въезд свободен при наличии страхового полиса.