Только четыре страны готовы принимать украинцев без ограничений

После того, как несколько стран открыли границы для украинцев, стало понятно, на каких условиях можно въехать в страну. Так, Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать украинцев без ограничений.
Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины в своем Telegram-канале.
Есть государства, которые устанавливают для своих гостей определённые условия:
Великобритания и Беларусь пускает к себе после двухнедельного карантина.
Черногория — при наличии отрицательного результата ПЦР теста COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов
Тунис — с 27 июня и после тестирования в самой стране.
Турция — с 1 июля без самоизоляции и тестирования.
«Мининфраструктуры информирует, что после улучшения эпидемической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром, Грузией и Грецией», — говорится в сообщении.
В сообщении напоминают, что граждане, которые приезжают из стран «красной зоны» в Украине должны проходить двухнедельную обсервацию и установить приложение «Дій вдома». Если гость из «зеленых стран», то въезд свободен при наличии страхового полиса.
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