В Morgan Stanley предрекают срыв курортного сезона в Европе

Из-за новых штаммов коронавируса и медленной вакцинации населения летний отдых в Европе находится под угрозой, заявили в Morgan Stanley, передает Reuters.

«Высокий уровень заболеваемости в Европе и медленная вакцинация могут привести к позднему открытию летнего сезона, что усугубит разрыв между севером и югом», — заявили в финансовом конгломерате.

По мнению Morgan Stanley, из-за этого серьезный ущерб могут понести экономики Италии, Испании, Португалии и Греции, которые во многом завязаны на туризм. В компании отметили, что в прошлом году Европа смогла частично сохранить летний сезон благодаря ограничениям и снижению заболеваемости с весны.

«Однако мы с некоторым скепсисом смотрим на ситуацию в этом году, учитывая появление новых штаммов коронавируса, которые кажутся более заразными и уже привели к росту заболеваемости внутри Евросоюза, в частности, во Франции и Италии», — отметили в Morgan Stanley.